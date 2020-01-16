МВД просит ФБР помочь расследовать хакерскую атаку на компании "Burisma" и "Квартала 95"

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины начал расследование хакерской атаки на компании "Burisma" и "Квартал 95". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Национальная полиция Украины по публикациям в СМИ о хакерской атаке "Burisma Holdings" и студии "Квартал 95" открыла уголовное производство. Оно ведется по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 ( несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. -->

Полицейские занимаются определением причастных лиц и попросили помощи у Федерального бюро расследований и компании Area1. Силовики сообщили, что обнаружили признаки хакерской атаки и просят способствовать в предоставлении информации. Также Нацполиция создала рабочую группу, в которую вошли агенты ФБР.

Хакерская атака была обнаружена накануне Нового года, а широкая публика узнала о ней 14 января из публикации New York Times. В ней говорилось, что хакеры из российских спецслужб успешно взломали сервера Burisma, возможно, пытаясь найти компромат на Джозефа Байдена, вероятного соперника президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Также сообщалось, что был атакован и Квартал 95 - предположительно, искали переписку бывшего руководителя компании, а ныне - главы СБУ Ивана Баканова. Неделей позже в Area 1 установили, что атакам подверглись несколько украинских компаний, связанных с Burisma: КУБ-Газ, Эско-Юг, Надрагаз, Техноком-Сервис и ПАРИ. По материалам https://tech.liga.net/