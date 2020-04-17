На Буковині катастрофічна ситуація з поширенням коронавируса

За минулу добу, 16 квітня, в Чернівецькій області було виявлено 96 нових випадків зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2. Якщо ситуація не покращиться через пару днів будуть заповнені всі місця в інфекційних лікарнях регіону, заявили в прес-службі Чернівецької ОДА, повідомляє Ехо Києва.

Чернівецька область є лідером в Україні за кількістю хворих коронавирусною інфекцією COVID-19. З цієї причини, даний регіон оголосив про самоізоляцію від інших областей, а також ввів більш жорсткі обмежувальні заходи, які тим не менш не допомагають знизити динаміку захворюваності:

"У Чернівецькій області 16 квітня офіційно підтверджено ще 96 випадків зараження коронавірусом. Найбільша кількість хворих, в Чернівцях - 35 осіб", - розповів під час традиційного відеозвернення губернатор Сергій Осачук.

За його словами, в інфекційних лікарнях Буковини залишилося всього 138 койко-місць. Крім того, з раніше переданих області 8 тисяч ПЛР-тестів в розпорядженні медиків залишилася лише половина.