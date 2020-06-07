На Киевщине нетрезвый мужчина устроил резню, погибло три человека

В Фастове, Киевская область, нетрезвый мужчина устроил резню. В результате нанесенных им ранений двое мужчин и женщина скончались на месте, еще одну женщину - госпитализировали. Об этом сообщил УНН источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня после 16.00.

"В Фастове на территории частного дома мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам и двум мужчинам. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, а еще одну женщину госпитализировали", - сообщил источник.

Как стало известно, нападавшего задержали. Ему около 28 лет. По предварительным данным, он был пьян.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также устанавливают личности потерпевших.