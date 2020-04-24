На Киевщине проверяют еще два общежития с подозрением на коронавирус

На Киевщине проверят еще два общежития из-за обнаружения случаев коронавируса.

Об этом во время брифинга рассказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает корреспондент Укринформа.

"Также сейчас идет проверка санитарно-эпидемиологического состояния еще в двух общежитиях области, где выявлены больные коронавирусом. Первый - в Бориспольском районе, село Петропавловское, улица Центральная, 6. В нем проживает инфицированная медработница учреждения здравоохранения. С семьей она занимает отдельное крыло, с собственной кухней и санузлом. А всего там - 43 жителя. Клинических проявлений нет. У всех взяли соответствующие образцы на ПЦР-тесты", - отметил Володин.

По его словам, проверят еще одно общежитие в пгт. Гостомель.

"Второй случай в нашей области - общежитие пгт. Гостомель, улица Проскуровская, 13. Он блочного типа, комнаты приватизированы жильцами. Болен один из жителей - военнослужащий. Болезнь обнаружили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы. Проживает в блоке вместе с двумя членами семьи. Кухня и санузел у семьи отдельные. У членов семьи, которая сейчас на самоизоляции, также взяты необходимые анализы", - отметил руководитель ОГА.

Как сообщалось, в городе Вишневое Киевской области в одном из общежитий 21 апреля зафиксировано массовое заболевание коронавирусом. Подтверждено 78 случаев заболевания коронавирусом, из них два человека умерли, 4 - на стационаре и 72 - на самоизоляции.