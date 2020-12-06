На Київщині впав літак - двоє людей отримали травми

У Київської області поблизу села Гоголів впав літак. Про це повідомила поліція Київської області.

Зараз на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.

"Встановлено, що в результаті падіння двоє людей отримали травми - пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці продовжують встановлювати подробиці інциденту.

5 жовтня в Баришівському районі Київської області впав і розбився легкомоторний літак, в результаті чого загинули дві людини.