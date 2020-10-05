На Київщині впав мотодельтаплан: є жертви

Поблизу селища Перемога у Київській області впав мотодельтаплан, загинуло двоє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"5 жовтня о 18:14 на полі поблизу с. Перемога Баришівського району впав мотодельтаплан, унаслідок чого загинуло 2 особи. Проводиться обстеження території", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, внаслідок падіння дельтаплана на Житомирщині загинув пілот.