На Луганщині через пожежу загинуло вже шість осіб

У Луганській області зросла до шести осіб кількість загиблих унаслідок пожеж.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Вогнем знищено близько 80 дачних будинків та 30 житлових будинків у с. Смолянинове. Попередньо 6 осіб загинули", - йдеться у дописі.

Раніше ДСНС повідомляла про п'ятьох загиблих і дев'ятьох госпіталізованих.

За інформацією представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, госпіталізовано до місцевої лікарні 24 особи, з них 15 дітей.

Нагадаємо, що у Луганській області масштабна пожежа дісталася села Смолянинове Новоайдарського району, внаслідок інциденту четверо осіб загинуло, знищено десятки житлових будинків. За матеріалами Прямий канал.