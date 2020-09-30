На Луганщині загорілися десятки будівель, 1200 - без електрики

На Луганщині внаслідок пожеж пошкоджено понад десяток житлових будинків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Поліція Луганської області в Фейсбуці.

"В Станично-Луганському районі в с. Красна Талівка внаслідок пожежі трави сталося займання 4 житлових будинків. Інформації щодо постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Шість приватних будинків та близько десяти господарчих споруд пошкоджено вогнем в с. Кряківка Новоайдарського району, два приватних будинки - в с. Трьохізбенка.

Проводиться евакуація людей у с. Муратове, с. Капітанове, с. Гречишкине Новоайдарського району.

Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів за секунду. В смт Біловодськ та в с. Данилівка, с. Плугатар, с. Брусівка, с. Шуліківка Біловодського району внаслідок різких поривів вітру трапився обрив проводів електромережі, внаслідок якого 1200 абонентів селищ відключено від електропостачання.

Наразі обмежено рух на автодорозі (Новоайдар - Сєвєродонецьк в с. Муратове).

Як повідомляв Укрінформ, станом на вечір середи зафіксовано 85 пожеж, з них ліквідовано - 42.

На території Луганської області основні зусилля у гасінні лісових пожеж, що виникли 30 вересня, зосереджені у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де через сильні пориви вітру відбулося поширення вогню, зокрема: пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі с. Кряківка та с. Трьохізбенка Новоайдарського району, пожежа лісового масиву в районі с. Муратове Новоайдарського району, пожежа лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі с. Малинове, с. Піщане та с. Артема Станично-Луганського району, пожежа лісового масиву на загальній площі близько 8 га між с. Половинкине та с. Байдівка Старобільського району.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на населенні пункти. За матеріалами Укрінформ.