На Львівщині за останню добу зафіксували новий антирекорд кількості хворих на коронавірус

За даними на 8 травня, зареєстровано 65 нових випадків хвороби COVID-19. Відтак влада скликає штаб швидкого реагування.

Наразі 65 нових хворих - це найбільший результат на 8 травня по Україні. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у телеграмі.

Садовий зазначив, що за минулу добу зробили 315 досліджень, з них 65 дали позитивний результат.

"Це найбільший результат на сьогодні по Україні. Збираємо штаб швидкого реагування. Подальші дії озвучимо після засідання штабу", - написав мер Львова.

Окрім Львівщини, велику кількість нових хворих зафіксували у Чернівецькій і Закарпатській областях, а також у Києві.

Коронавірус на Львівщині: г Станом на 8 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 - летальні. 138 пацієнтів одужали. Влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.

Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома. У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.

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