На місці пожежі будинку Шабуніна не виявили слідів вибухівки - поліція

Інформація про знайдені рештки від вибухових пристроїв під час пожежі на Бориспільщині є невірогідною.

Про це інформує поліція Київської області у Facebook.

У поліції зазначили: у ЗМІ автори деяких публікацій стверджують, що на місці пожежі будинку, що у селі Гнідин Бориспільського району, активісти знайшли рештки від вибухового пристрою.

"Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких решток вибухових предметів. Інформація про їх наявність на місці події, яка поширюється у ЗМІ, не відповідає дійсності. Також наявність вибухівки не підтверджується показами свідків, очевидців та іншими доказами", - уточнюється у повідомленні.

У поліції нагадали, що додатковий огляд місця події проводили вибухотехніки, криміналістична лабораторія поліції Київщини, лабораторія НДЕКЦ МВС, залучені експерти пожежно-технічної служби ДСНС. Під час огляду було вилучене пожежне сміття, сліди біологічного походження та інші речові докази.

"Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз до НДЕКЦ МВС України. За результатами висновків експертиз буде встановлено, яким чином сталося загорання будинку", - зазначається у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на слова співзасновника ГО "Центр протидії корупції" Дарії Каленюк, що на місці пожежі у будинку голови ЦПК Віталія Шабуніна знайшли залишки вибухівки.

Як повідомлялося, керівник громадської організації "Центр протидії корупції", активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За матеріалами Укрінформ.