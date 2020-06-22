На місці вибуху в будинку в Києві знайшли тіло четвертого загиблого
Рятувальники виявили тіло четвертого загиблого на місці вибуху, імовірно, побутового газу в дев'ятиповерховому житловому будинку в Києві.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо - чоловічої статі, - написав він.
За його словами, зараз тривають роботи із деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку.
Нагадаємо, вчора зранку у Києві в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.
За фактом вибуху в київській багатоповерхівці відкрито кримінальне провадження.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко розповів, що доля трьох людей, які можуть перебувати під завалами будинку, невідома.
За матеріалами Слово і Діло.