На місці вибуху в будинку в Києві знайшли тіло четвертого загиблого

Рятувальники виявили тіло четвертого загиблого на місці вибуху, імовірно, побутового газу в дев'ятиповерховому житловому будинку в Києві.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо - чоловічої статі, - написав він.

За його словами, зараз тривають роботи із деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку.

Нагадаємо, вчора зранку у Києві в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

За фактом вибуху в київській багатоповерхівці відкрито кримінальне провадження.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко розповів, що доля трьох людей, які можуть перебувати під завалами будинку, невідома.

За матеріалами Слово і Діло.