На одесском рынке "7-й километр" предприниматели бастуют против "карантина выходного дня"

Возле одесского рынка "7-й километр" предприниматели вышли на митинг. Об этом сообщает телеграмм-канал "Одесса INFO".

Сообщается, что митингующие обратились к правительству с просьбой отменить "карантин выходного дня" и потребовали встречи с представителями одесской городской власти.

Глава профсоюза предпринимателей "Єдність" Ольга Костенко, выступая на акции протеста, отметила, что люди дорогу не разблокируют до тех пор, пока к ним не приедут и.о. главы Одесской ОГА и мэр Одессы и не выслушают их требования.

"Мы имеем право на труд круглые сутки. Мы здесь будем ночевать. Лично я объявляю голодовку в защиту малого и среднего бизнеса", - заявила она.

Отметим, что на данный момент рынок "7-й километр" работает в режиме выдачи товаров с интернет-магазинов.