На Тернопільщині впав легкомоторний літак, загинув пілот

У Тернопільській області впав легкомоторний літак, пілот загинув.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"9 грудня надійшла інформація, що поблизу селища Золота Слобода Козівського району, впав легкомоторний літак, внаслідок чого загинула одна особа (пілот)", - йдеться у повідомленні.

На місці катастрофи від ДСНС залучено для роботи п'ятеро осіб та одна одиниця техніки.

Що саме сталося, зараз з'ясовують правоохоронці. За матеріалами LB.ua