На Закарпатті від вогнепального поранення загинув прикордонник

У Закарпатській області знайшли застреленим 23-річного прикордонника. Причини його загибелі з'ясовуються.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Вчора в Закарпатській області після отримання вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби "Соломоново" Чопського загону", - сказано в ньому.

Про подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони україно- угорського кордону в складі прикордонного наряду. Повідомляється, що він почув постріл і згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням.

На місце події викликали карету швидкої допомоги й співробітників Нацполіції.

Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби.

Зазначено, що в Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.

Встановлюються обставини, які призвели до загибелі військовослужбовця.

Держприкордонслужба висловлює щирі співчуття родині військовослужбовця у зв'язку з непоправною втратою. За матеріалами Українські Новини.