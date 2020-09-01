На Житомирщині намагалися підірвати потяг із пальним

Слідчі Управління СБ України в Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням "Барбари - Коростень".

На перегоні "Сокорики-Бехи" під час руху потягу, який транспортував із Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух, у результаті якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Жертв у наслідок інциденту немає.

На місці події працює спільна слідчо-оперативна група Управлінь СБ України та Національної поліції в Житомирській області, а також співробітники вибухо-технічної служби.

Обставини вчинення злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч.1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

СБУ просить усіх можливих свідків терористичного акту повідомити на умовах конфіденційності будь-яку важливу для слідства інформацію за телефоном "гарячої лінії" (0412) 47-21-52 та (096) 563-02-07. За матеріалами Новини Житомира.