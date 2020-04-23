На Житомирщині спалахнула пожежа загрозливих масштабів

У другій половині дня в Поясківському лісництві Білокоровицького лісгоспу виникла пожежа, яка одразу ж набула загрозливих масштабів. Про це інформує прес-служба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

"В даний час на локалізації пожежі працює близько 50 осіб лісової охорони і більше 10 одиниць техніки. До гасіння долучилися 25 рятувальників із 4 автоцистернами, працює авіація. На допомогу прибувають пожежні ланки сусідніх лісгоспів", - йдеться в повідомленні.

Одночасно відбувається гасіння вогню в Велидницькому лісництві Словечанського лісгоспу і в Словечанському лісгоспі АПК.

За даними ДСНС області, станом на 18 годину. 23 квітня пожежі в лісових масивах Овруцького району локалізовані. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини в Виступовицькому, Бережестському і Словечанському лісництвах. До гасіння залучено 687 осіб та 100 одиниць техніки, з них від ДСНС 82 людини особового складу та 39 одиниць техніки.

Лісові пожежі в Україні палахкотять з 4 квітня. В РНБО і МВС припускають умисний характер їх походження. Тільки на Житомирщині лісові пожежі завдали збитків на 25 мільйонів гривень, без даху над головою залишилися мешканці кількох згорілих сіл. За матеріалами DT.UA