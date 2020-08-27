Нацкорпус заявив про непричетність до нападу на активістів Киви

Політична партія Національний корпус офіційно заявила, що не причетна до нападу на автобус з членами громадського об'єднання "За життя" Іллі Киви, який стався ввечері 27 серпня на трасі поблизу міста Люботин на Харківщині.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у Телеграмі політсили, передає Укрінформ.

"Політична партія Національний корпус, так само як і полк "Азов", який зараз виконує бойові завдання на фронті, не причетні до побиття тітушок Іллі Киви на трасі Київ-Харків", - йдеться у тексті.

Організацію Киви в Нацкорпусі назвали "злочинним угрупованням", яке використовується Кивою "як гарматне м'ясо".

"Ми давно попереджали, що дії психопата Киви можуть призвести до людських жертв. Ми закликаємо правоохоронні органи негайно затримати Іллю Киву та розслідувати його причетність до організації терористичного акту на трасі Київ-Харків".

Про причетність до Нападу представників Нацкорпусу Кива заявив в ефірі одного з телеканалів і на своїй сторінці в Фейсбуці. За його словами, в автобусі знаходилися 22 члени громадської організації, які їхали з Полтави. Він заявляє, що нападники стріляли з травматичної та вогнепальної зброї. За матеріалами Укрінформ.