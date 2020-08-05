Названо попередню причину вибуху в Лівані

Вибух стався під час зварювальних робіт

У результаті вибуху в Бейруті, який прогримів 4 серпня, загинули щонайменше 78 осіб, а кількість поранених зросла майже удвічі. Про це заявив міністр охорони здоров’я Лівану Хамад Хасан, повідомляє Reuters.

"Потужний вибух на портових складах поблизу центрального Бейрута, де зберігаються високо вибухонебезпечні матеріали поранив майже 4 тисячі та відправив сейсмічні ударні хвилі, які розбили вікна, розбили кладку та спричинили землетрус по всій ліванській столиці", - йдеться у повідомленні.

Однак, кількість загиблих може зростати через те, що багато осіб вважаються зниклими безвісти. Наразі тривають пошуки, однак процес ускладнено в нічний час через перебої в електропостачанні.

За даними телеканалу LBC International, вибух стався під час зварювальних робіт. Зазначається, що на одному зі складів порту перебувало 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри. Щоб уникнути крадіжки речовини, співробітники порту вирішили закрити невеликі отвори, через які зловмисники могли проникнути на склад. При проведенні зварювальних робіт сталася детонація.

До слова, міністр Хамад Хасан наголосив, що Ліван зіткнувся зі справжньою катастрофою, і уряду потрібно час, щоб оцінити масштаби збитку.

Нагадаємо, вибухи у порту Бейрута сталися у вівторок, 4 серпня. У результаті цього впали фасади декількох будівель, було пошкоджено житлові будинки та офіси. За матеріалами zik.ua