Новонароджений син депутата Анни Скороход захворів на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, які, в свою чергу, посилаються на телеграм-канал політика.

Згідно інформації у ЗМІ, Анна Скороход була госпіталізована разом з немовлям в інфекційну лікарню в Києві. У дитини підтвердився діагноз коронавірусу. Про це депутат повідомила в своєму телеграм-каналі.

"З суботнього вечора перебуваю з дитиною в інфекційній лікарні ...

Повторний тест позитивний, хоча почуваюся нормально, але позитивний не тільки у мене, а й у малюка ... у нього самопочуття погане, їдемо по швидкій в інфекційне відділення", - йдеться в повідомленні .

За інформацією Скороход, на 15 день "вірус вирішив знову буянити, температура 38, ломота в тілі, головний біль, слабкість. Мабуть перехворіти повторно - не міф".

Анна Скороход народила хлопчика 17 лютого 2020 року.

Нагадаємо, позафракційний депутат Верхової Ради України Анна Скороход 28 березня підтвердила, що в неї позитивний тест на коронавірус.