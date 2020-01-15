NYT: в самолет "МАУ" в Иране могли попасть две ракеты

Американское издание The New York Times 14 января опубликовало новую видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что в збитый украинский пассажирский самолет после взлета из аэропорта Тегерана 8 января могли попасть две ракеты, сообщает Радіо Свобода.

На кадрах видно, как, вероятно, по самолету сначала запустили одну ракету, а спустя примерно 30 секунд - еще одну.

The New York Times пишут, что ракеты запустили с иранского военного объекта на расстоянии около 13 километров от самолета. На видео видно, что ни один снаряд не сбил сразу самолет. После попадания, вероятно, второй ракеты самолет продержался в воздухе около минуты, после чего загорелся и начал падать. Сообщается, что видео на YouTube загрузил иранский пользователь.

Представитель судебной власти Ирана Гхоламхоссейн Эсмаили сообщил, что около 30 человек были арестованы в ходе акций протеста с 11 января, когда тысячи демонстрантов вышли на улицы в Тегеране и нескольких других городах, чтобы выразить возмущение по поводу авиакатастрофы. Протесты 14 января продолжились в университетах Тегерана, сообщается о столкновениях между студентами и военными.

Иран пригласил Украину и Канаду принять участие в расследовании авиакатастрофы. Во вторник группа канадских экспертов посетила место, где разбился самолет, сообщило иранское информационное агентство ISNA.

Также государственное телевидение Ирана показало кадры, как авиационные эксперты из Ирана, Украины и Канады провели 14 января в Тегеране совещание по расследованию катастрофы.

16 января в Лондоне состоится заседание группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе.

Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете - 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших - 11 граждан Украины (члены экипажа и двое пассажиров).

Самолет произведен в 2016 году. Как заверили в компании МАУ, он был исправен и прошел последнее плановое техническое обслуживание перед вылетом 6 января.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в разведке США и других стран, а затем и лидеры Канады и Великобритании, заявили о том, что "Боинг" украинской авиакомпании МАУ предположительно был сбит иранской ракетой. При этом власти Ирана эти заявления отрицали. По материалам Крым.Реалии