Отверстия от ракеты: Офис президента показал обломки сбитого самолета МАУ (фото)

Офис президента Украины обнародовал фото с обломками самолета МАУ, на которых видны отверстия от удара иранской ракеты.

- Оперативный штаб при СНБО, созданный по поручению президента Владимира Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний МАУ в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию. Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране, - отмечают в ОП.

Там также рассказали, что именно благодаря этим данным расследование трагедии прошло объективно и в сжатые сроки.

- Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры, - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина уже знает причину трагической гибели 176 человек, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера "человеческой ошибкой". По материалам ICTV Факти