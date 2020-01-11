Отверстия от ракеты: Офис президента показал обломки сбитого самолета МАУ (фото)

2020-01-11 13:45

Офис президента Украины обнародовал фото с обломками самолета МАУ, на которых видны отверстия от удара иранской ракеты.

- Оперативный штаб при СНБО, созданный по поручению президента Владимира Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний МАУ в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию. Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране, - отмечают в ОП.

Там также рассказали, что именно благодаря этим данным расследование трагедии прошло объективно и в сжатые сроки.

- Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры, - говорится в сообщении.

 

уламки збитого літака МАУ

уламки збитого літака МАУ

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина уже знает причину трагической гибели 176 человек, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера "человеческой ошибкой". По материалам ICTV Факти

Также в рубрике