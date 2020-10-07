Падіння Ан-26. Комісія встановила грубі порушення в організації та виконанні польотів

Віцепрем'єр Олег Уруський зазначив, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлений політ літака Ан-26Ш

В результаті розслідування авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом комісія виявила грубі порушення у виконанні польотних завдань і організації польотів. Про це повідомив глава урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи, віцепрем'єр Олег Уруський у себе в Facebook.

"Встановлена технічна причина позаштатної роботи лівого двигуна і спрацьовування датчика падіння тиску з ВКМ (вимірювач крутного моменту). Це відбулося в результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна", - зазначив Уруський.

За його словами, на сьогодні за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлений політ літака Ан-26Ш, встановлений зміст переговорів, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.

Міноборони має завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року, після цього матеріали передадуть до військових комісаріатів. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.