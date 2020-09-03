Під час пожежі на Харківщині згоріли 22 житлових будинки.

У Харківській області внаслідок пожеж, які виникли 2 вересня, вогнем знищено 22 житлових будинки.

Про це вранці в четвер, 3 вересня, повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що станом на 7:00 осередки пожежі в населених пунктах Гороб'ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га.

До гасіння залучено 395 осіб та 61 одиниця техніки, з них від ДСНС 215 осіб особового складу та 49 одиниць техніки у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт. Координацію робіт з гасіння пожежі на місці здійснює штаб.

"Внаслідок пожежі дві особи з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено 22 житлових будинки.

"Відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася одна особа", - додали в ДСНС. За матеріалами novynarnia.com