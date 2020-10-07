Під час пожежі на військовому арсеналі в РФ постраждало шестеро осіб

У Рязанській області РФ в середу сталася пожежа на військових складах, які призвела до детонації боєприпасів, постраждало вже 6 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Зазначається, що стан постраждалих оцінюється як тяжкий і середньої тяжкості. Причиною цієї пожежі називають займання сухої трави.

Як відомо, перший вибух пролунав о 13:20 на території складу боєприпасів Західного військового округу в селищі Желтухіно Скопинського району.

Зараз вогонь гасять 2 пожежні танки та броньовані пожежні автомобілі.

МНС РФ відправило на місце НП пожежні потяги та привело в готовність літак Іл-76, а також 2 вертольоти Мі-8. Ще 4 літаки Іл-76 відрядило на місце пожежі міністерство оборони РФ.

За матеріалами Укрінформ.