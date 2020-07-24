Під Києвом розстріляли бізнесмена на очах у його маленького сина

Учора, 23 липня, невідомі особи вбили скандального 44-річного столичного бізнесмена Ігоря Плекана, який зі своїм 7-річним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з покликанням на "Факти".

Зауважимо, що трагедія трапилася поблизу залізничного переїзду, коли чоловік із сином прямували на дачу. Невідомі чоловіки вискочили із кущів та почали впритул розстрілювати машину бізнесмена.

Є інформація, що в чоловіка влучили щонайменше чотири кулі, однак він зміг з'їхати з дороги у поле, проїхати ще 300 метрів і зателефонувати дружині. Весь цей час поряд був син, якого дивом не поранили. Кілери дали переляканому хлопчику шанс на порятунок і наказали тікати якнайдалі.

7-річний хлопчик зміг самотужки дістатися дому та розказати матері, де шукати батька. Проте рятувати Ігоря Плекана було запізно, від смертельних поранень чоловік помер.

Згодом дружина бізнесмена розповіла, що погрози від невідомих надходили регулярно, але чоловік весь час її заспокоював. Зауважимо, що в поліцейських вже є оперативні напрацювання, найближчим часом будуть гучні затримання фігурантів вбивства. За матеріалами Моя Київщина.