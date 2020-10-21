Під Києвом у блогерки хотіли викрасти дитину і вимагати викуп

Правоохоронці запобігли викраденню дитини блогерки у Київській області, зловмисників затримано.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Укрінформ.

"Поліцейські отримали інформацію, що невідомі планують викрасти малолітню дитину з метою отримання викупу та підшукують для цього виконавця. Також встановлено, що вони планують скоїти й розбійний напад на конвертаційний центр", - йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (підготовка до викрадення людини) та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 (підготовка до розбійного нападу) Кримінального кодексу України.

Поліцейські відразу розпочали оперативно-розшукові та слідчі дії і встановили зловмисників. З'ясувалося, що вони збиралися викрасти доньку блогерки, щоб вимагати за її повернення викуп - 200 тисяч доларів. Вони ретельно готувалися до вчинення злочину, зокрема орендували будинок, де планували утримувати дитину.

Правоохоронці повідомили батькам дівчинки про злочинні наміри фігурантів та інсценували викрадення.Членів угруповання затримала 21 жовтня у селі Білогородка на Київщині під час передачі коштів.

Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів та облаштування конвертаційного центру. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.