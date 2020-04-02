Почему в Украине может быть намного больше больных коронавирусом, нежели показывают официальные цифры? Мнение академика

Известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко рассказал, почему в Украине может быть намного больше больных коронавирусом, нежели показывают официальные цифры, как уберечься от вируса, а также насколько эффективны марлевые маски.

Как передает Хвиля, об этом он сказал в интервью Обозреватель.

По словам Комиссаренко, в Украине может быть намного больше инфицированных коронавирусом из-за того, что распространение инфекции происходит по определенным законам. Увеличиваясь в объеме, она заражает все большее и большее количество людей, если не предпринимаются такие меры, как вакцинация, однако вакцины против коронавируса нет. "Или же дают лекарства, которые быстро исцеляют людей, и они перестают быть носителями инфекции, но и такого лекарства тоже нет. Или же сама инфекция мутирует (изменяется) и становится менее опасной, но такого тоже не наблюдается. В этом случае инфекция имеет тенденцию к распространению".

При этом он подчеркнул, что одними из самых опасных, в смысле распространения, есть инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Ученый-биофизик отмечает, что можно предвидеть и количество заболевших, анализируя то, как данная инфекция вела себя в разных странах, а в них она распространялась стремительно и массово. "Более того, даже официальные данные о количестве инфицированных и заболевших в 8-10 раз уменьшены. Почему? Потому что это заболевание порою протекает без явных признаков, и эти случаи не регистрируют. Или же - с признаками, которые не являются для нас угрожающими: нет затруднения дыхания и т.п., а симптомы очень похожи на ОРЗ".

Главные тезисы из интервью Комиссаренко:

- Люди часто становятся просто переносчиками коронавирусной инфекции. Даже если нет признаков, вирус может передаваться человеку во время инкубационного периода.

- Можно было предвидеть, что после появления первых зараженных дальнейшее распространение вируса пойдет быстро или даже взрывоподобно. Таким образом, считаю, в Украине будет много зараженных людей.

- Я считаю, что карантин у нас был введен правильно и своевременно. Если бы он был введен раньше, он бы вызвал большое недовольство у общества. Мол, что это такое - вводится карантин, когда у нас нет ни зараженных, ни больных, ни умерших! Если бы ввели позже, то количество зараженных и умерших было бы значительно больше.

- Введение строгих мер карантина как можно раньше снимает огромную угрозу для медработников и для системы медицины любой страны. Потому что этот рост заболеваемости приводит к взрывному росту количества инфицированных и больных людей.Остановка транспорта и предприятий является адекватными мерами.

- От попадания вируса самодельные марлевые маски не защищают, однако нужно подходить к ношению масок со здравым смыслом. К примеру, марлевая маска, хоть и мало эффективная, помогает, когда человек кашляет или чихает.В таком случае, она все-таки предохраняет от выброса на большую дистанцию капель слюны, которые несут с собой вирус. Вдобавок к этому, такая маска не позволяет трогать свое лицо руками, ведь вирус попадает в человека через глаза, нос и рот.

- Носить маску обязательно тем людям, которые начинают чувствовать у себя признаки заболевания. Причем им нужно носить качественную маску. Маску нужно носить и тем, кто с ними контактирует , а также те, кто работает с большим количеством людей. Продавцы, фармацевты в аптеках, водители общественного транспорта, полицейские, а особенно - медработники, контактирующие с заражёнными или заболевшими людьми.

- Маски, даже разные, все-таки предохраняют нас от попадания вирусов.

- Вирус просто так не плавает в воздухе. Он может находиться в (или на) частичках влаги и пыли, на поверхности окружающих нас предметов достаточно долго (до нескольких суток). В связи с этим, надо почаще проветривать помещение, проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также проводить термическую обработку (насколько это возможно) продуктов питания и напитков.

- Друг от друга желательно находится на расстоянии двух метров. Это расстояние считается безопасным, когда во время разговора вы не подвергаете себя и других опасности передачи вируса. Однако чем больше людей находится в замкнутом пространстве, тем большей является опасность.

- Пока невозможно определить срок карантина в Украине, так как все будет зависеть от поведения вируса. Продолжение карантина будет зависеть от того, что будет в стране. Безусловно, будет все больше и больше звучать голосов о том, что карантин убивает бизнес, лишает зарплат, растет безработица. Это все правда. Однако мы должны понимать, что мы имеем очень грозного врага. И его цель не экономика Украины, а наша жизнь и наше здоровье.

- Теоретически не исключено, что люди, которые перенесут заболевание весной, могут заразиться и осенью. Однако это крайне редкое событие, и будем надеяться, что такого не произойдет и что к осени вирус исчезнет.

- Я надеюсь, что вирус к нам возвращаться больше не будет, если его полностью уничтожат на нашей территории. Хотя есть его постоянное место пребывания, и его хозяин - это летучие мыши в Китае

- Из самых главных и простых мер защиты от коронавируса - это самоизоляция, насколько это возможно. Поменьше контактируйте с людьми, потому что люди сейчас являются потенциальными разносчиками вируса. Рекомендуют держаться на расстоянии 1,5 м или лучше 2 м. Не целуйтесь, не обнимайтесь. Не пожимайте руки друг другу. Проветривайте помещение, тщательно и почаще мойте руки, как можно чаще. Вирус не проникает через кожу рук, но мы так часто трогаем другие предметы, где могут находиться вирусы, а потом трогаем свое лицо, глаза. Обрабатывайте пищу, кипятите воду.