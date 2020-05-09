Погода в Україні зіпсується

Погода в Україні буде визначатися атмосферним фронтом, що прийде із західної Європи.

Як прогнозує синоптик Наталія Діденко, в неділю, 10 травня, в Україні очікуються періодичні дощі, серйозні опади - навряд. У південній частині країни та в Центрі - більше прояснень з сонцем. Температура повітря в більшості областей буде коливатися впродовж дня в межах +15... +20 градусів, на Заході очікуються +17... + 24 градуси.

11 травня до України впритул наблизиться потужна смуга дощів. Проте погода в Україні у понеділок все ще буде сухою. Стовпчики термометрів впродовж дня піднімуться до +20...+25 градусів, а в західних областях - до +27 градусів.

У вівторок, 12 травня, атмосферний фронт принесе на значну частину території України серйозні дощі, а за фронтом підтягнеться похолодання, яке спровокує в західних областях України навіть сніг.

Погода у Києві завтра буде теплою - термометри покажуть +18...+20 градусів. Суттєві опади малоймовірні, місцями можливий невеликий дощ. У понеділок в столиці буде літо - сонце і +25 градусів. У вівторок, 12 травня, до Києва підійде дощовий фронт, а в середу похолодає.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постриган розповів про те, що на початку травня синоптична ситуація в Україні, зокрема період грозових дощів, була зумовлена впливом області зниженого тиску, що утворилася між антициклонами над Францією та Середньою Волгою.