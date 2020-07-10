Поліція оцінює обсяг збитків, заподіяних лісовою пожежею на Луганщині - Аваков

У Новоайдарському районі Луганської області правоохоронці продовжують огляд зони, постраждалої від лісової пожежі, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Загрози для населення та об'єктів інфраструктури немає. Поліцейські продовжують огляд місць події, щоб визначити обсяг збитків. Дякую кожному за чітку і злагоджену роботу!", - заявив Аваков, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що головним завданням є визначення причин виникнення пожежі.

"Для нас принципово важливо розібратися в причині виникнення пожежі, щоб у подальшому не допустити такої ситуації. Населення та екосистема зазнали дуже серйозних наслідків. Тим паче, що ми перебуваємо неподалік від зони проведення Операції об'єднаних сил і застосовувати техніку, зокрема авіацію, ми не можемо в повному обсязі", - наголосив він.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, у свою чергу, зазначив, що до заходів з гасіння пожежі було залучено близько 1500 працівників МВС і 300 одиниць техніки.

"Це рятувальники, працівники Нацполіції та військовослужбовці Національної гвардії, працівники агентства лісових ресурсів, а також місцеві органи влади. Вважаю, що з цими завданнями ми практично впоралися, але хочу зауважити, що і сили, і резерви залишаються тут, на місцях", - зазначив він. Як повідомлялося, 6 липня об 11:42 поблизу сіл Осколонівка та Капітанове Новоайдарського району Луганської області виникла пожежа.

Унаслідок сильного вітру (до 25 м/с) і високої температури повітря (+38 °С) виникли нові осередки, які поширилися з лісу на житловий сектор Смолянинового та садовий кооператив "Вовче озеро". Орієнтовна площа пожежі становить 5 тис. га.

Загалом вогонь знищив 24 і пошкодив 35 житлових будинків, надано допомогу 43 потерпілим. До лікарень Сєвєродонецька госпіталізовано сімох людей, Новоайдара - сімох осіб. П'ять людей загинули.

Станом на 17:40 9 липня пожежу було локалізовано. Триває тління в трьох осередках, проте загрози поширення вогню немає.

Правоохоронці розглядають три основні версії займання в лісах Новоайдарського району Луганської області: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою, умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. За матеріалами Інтерфакс-україна.