Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ресторан у центрі Києва

Сьогодні до Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов до ресторану на бульварі Лесі Українки та почав погрожувати персоналу, що підірве заклад.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

На місце події негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група районного управління поліції, вибухотехніки та кінологи. Зловмисник був затриманий.

За попередньою інформацією, у чоловіка не було виявлено жодних вибухових пристроїв, однак правоохоронці продовжують ретельну перевірку приміщення та прилеглу територію.

Наразі на місці події працівники профільних служб проводять перевірку щодо наявності вибухових речовин.

«Поліцейські встановили анкетні дані правопорушника, це - уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження. Наразі з ним на місці спілкуються правоохоронці. Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після перевірки буде надана правова кваліфікація цій події», - повідомили у Нацполіції.

За матеріалами Слово і Діло.