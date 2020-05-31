Посла Ірану в Україні викликали до МЗС через чорні скриньки

МЗС України викликало посла Ірану Моради для роз'яснень щодо нових спроб країни перешкодити розслідуванню катастрофи літака МАУ, збитого іранською ракетою поблизу Тегерана.

Про це інформує Європейська правда з посиланням на дипломатичне джерело.

Українські дипломати стверджують, що Іран докладає зусиль для створення непорозумінь між державами, громадяни яких стали жертвами цієї ракетної атаки. Одним з інструментів таких дії у МЗС вважають заяви Тегерану про відмову у наданні чорних скриньок авіалайнера.

"Зараз ми консолідуємо зусилля по тиску на Іран з іншими потерпілими державами. Ірану це не подобається, він намагається внести розкол між нами й партнерами, зокрема шантажуючи передачею скриньок, - пояснив співрозмовник видання.

Як відомо, за майже 5 місяців від аварії детальна розшифровка записів бортових самописців досі не проведена.

В МЗС наголосили, що попри суперечливі заяви з Ірану, "не підуть на сепаратні переговори" і будуть робити все для збереження коаліції держав, що прагнуть чесного розслідування катастрофи.

І хоча посла Ірану викликали до МЗС ще до повідомлення іранських ЗМІ про нову відмову Тегерана віддавати скриньки, це питання також буде темою обговорення.

"До МЗС запрошено посла Ірану, з яким планується непроста розмова. Не виключено, що цей витік інформації - ймовірно непідтвердженої, як це вже бувало у випадку з Іраном - пов'язаний саме з викликом посла Ірану до МЗС, - пояснив співрозмовник Європейської правди.

Раніше стало відомо, що іранська влада вирішила не відправляти в Україну бортові самописці пасажирського літака МАУ, який помилково збили в січні.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Ірану Амір Хатамі повідомив, що винним в авіакатастрофі літака Міжнародних авіаліній України є оператор ракетної системи.

Також повідомлялося, що Іран через коронавірус призупинив розшифровку чорних скриньок літака МАУ. За матеріалами Слово і Діло.