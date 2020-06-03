Повідомлення про наміри Ірану передати чорні скриньки літака МАУ до Франції не відповідають офіційній позиції Тегерана - дипломат

Днями іранське державне агентство ISNA повідомило про те, що в Ірані вирішили не віддавати "чорні скриньки" збитого в небі над Тегераном літака "МАУ" Україні, а відправити на розшифровку до Франції. Місцева влада аргументує це тим, що Україна начебто затримується з відповіддю на пропозицію Ірану щодо "чорних скриньок", пише у своїй статті оглядач відділу міжнародної політики ZN.UA Володимир Кравченко.

Як повідомив ZN.UA заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, під час його зустрічі у вівторок з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді, останній заявив, що "оприлюднена в іранських ЗМІ інформація про нібито пробуксовування переговорів через "затримку з боку України" й намір іранської сторони передати самописці для розшифровки у Францію, не відповідає офіційній позиції Тегерана".

Нагадаємо, що вранці 8 січня в Ірані зазнав аварії Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", що летів з Тегерана до Києва. В авіакатастрофі загинуло 11 громадян України - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Крім українців на борту літака перебували громадяни Ірану, Канади, Німеччини, Великобританії, Швеції та Афганістан: всього 176 осіб.

За матеріалами DT.UA