Пожар в переходе в центре Киева оставил без света Октябрьский дворец и НБУ

Подземный коллектор с электрическими кабелями на Крещатике загорелся около двух часов ночи, но ликвидировать последствия к утру воскресенья не удалось. Об этом говорится в сообщениях ГСЧС и компании ДТЭК.

Пожар вспыхнул около 1:47 ночи в воскресенье, 5 апреля. Из-за высокого напряжения пожарные не смогли сразу же приступить к работе, чтобы обесточить коллектор, вызвали специалистов ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет".

Дежурные "Киевгорсвета" и ПАО "Киевэнерго" постепенно выдают разрешения на ликвидацию пожара на участках кабелей напряжением 220 В, 380 В, 10 кВ и 35 кВ. В 5:14 спасатели получили первый допуск.

Сейчас работы по постепенному обесточиванию коллектора и ликвидации пожара продолжаются. В 8:40 возгорание удалось локализовать.