При закупке продуктов питания для тюрем выявлены миллиардные хищения

СБУ расследует уголовное дело о многомиллионных нарушениях при поставках продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, в 2017-2019 годах государственное учреждение "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" потратило на продукты для тюрем около 5 млрд гривен. По данным следствия, закупки проводились по завышенным ценам у связанных коммерческих компаний. Читайте также:СБУ выявила некачественный ремонт самолетов, который мог привести к жертвам

Кроме того, установлено, что победители тендеров поставляли в исправительные учреждения продукты, которые не соответствовали гостребованиям и были опасными для употребления, поэтому они списывались с Государственного резерва.

"В частности, во время реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляют мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества. При подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса. Из-за этого продукты не отвечают требованиям, определенным в тендерной документации", - сказано в сообщении.

Сумма завышения стоимости товаров на этих закупках составляет почти 1,4 млрд гривен.