Прокуратура Нідерландів відкинула причетність українських збройних сил до катастрофи рейсу MH17

Українські військові не могли збити Boeing, що летів рейсом MH17, в небі над Донбасом влітку 2014 року. До такого висновку дійшли у прокуратурі Нідерландів, передає "Інтерфакс".

"Немає ніяких доказів, що вказують на те, що літак знаходився в радіусі, в якому його могли збити українські збройні сили", - сказав представник обвинувачення під час суду в Гаазі 9 червня.

Експерти прийшли до висновку, що снаряд був випущений з району селища Первомайський, який не перебував під контролем збройних сил України.

"Саме з цих причин ще в 2016 році Спільна слідча група опублікувала звіт, в якому робиться висновок про те, що літак збитий саме з цього місця", - сказав нідерландський прокурор Тейс Бергер.

8 червня в Гаазі були відновлені судові слухання у справі про катастрофу малайзійського Boeing 17 липня 2017 року в Донбасі. Раніше нідерландський прокурор під час процесу заявляв, що радари не зареєстрували польоту ракети або літака у момент авіакатастрофи.

Бергер допустив, що РЛС могли не помітити невелику ракету комплексу "Бук М1". Він також не виключив, що дані про запуск ракети могли бути видалені свідомо.

В результаті аварії літака загинули всі на борту 298 осіб. Україна і країни Заходу наполягають, що лайнер був збитий з російського комплексу "Бук" належав 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську. Москва ці звинувачення заперечує.

Нагадаємо, удебный процес справі про катастрофу малазійського "Боїнга" MH17, збитого російським ПЗРК "Бук" в небі над Донбасом, може розтягнутися на роки. До того ж, обвинувачені можуть скористатися правом звернення в Європейський суд з прав людини, повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. За матеріалами Интерфакс, Дзеркало тижня. Україна