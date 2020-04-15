С 16 апреля столичные власти ужесточают пропускной режим при въезде в Киев

Отныне граждане, въезжающие в столицу, обязаны проходить процедуру температурного скрининга. Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00.

Контрольно-пропускные пункты будут расположены по следующим адресам: ул. Богатырская, 32-Е; просп. Броварской; ул. Бориспольское шоссе; просп. Академика Глушкова; шоссе Житомирское; ул. Гостомельское шоссе, 1/1; Днепровское шоссе; ул. Вышгородская, 83-А; 27 км Столичного шоссе.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.

18 марта перестал работать Киевский метрополитен.

20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.

23 марта вступило в силу решение о запрете транспортного сообщения для большинства киевлян.