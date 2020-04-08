СБУ на Житомирщині блокувала масштабні підпільні виробництва та реалізацію неякісних дезінфікуючих засобів

Служба безпеки України блокувала на Житомирщині та у столичному регіоні масштабне незаконне виготовлення і реалізацію неякісних контрафактних дезінфікуючих засобів на мільйони гривень, повідомляє Миколаївська ОДА.

На початку березня оперативники Управління СБ України в Житомирській області отримали інформацію про спробу групи осіб поставити фальсифікований антисептичний засіб до лікарських установ регіону, зокрема до обласної дитячої лікарні. Правоохоронці блокували поставки, за цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

За попередніми даними досудового розслідування встановлено, що незаконне виробництво та збут неякісного фальсифікату у Житомирській області організували троє житомирян. Одна із спільниць раніше працювала на місцевому підприємстві, яке легально виготовляє антисептик. Підпільний цех зловмисники облаштували в орендованих приміщеннях у промисловій зоні обласного центру. Співробітники СБУ задокументували, що виробництво контрафактних дезінфікуючих засобів відбувалося кустарним способом із використанням сировини сумнівного походження за невідомою рецептурою без жодних дозвільних документів та контролю якості.

Масштабніше виробництво підробленого антисептику здійснювалося у нежитлових приміщеннях на околиці столиці та у Київській області. "Бізнес-партнери" житомирян налагодили виготовлення не лише "вітчизняних" дезінфікуючих засобів, а й антисептику "стандарту ЄС".

Готову продукцію під виглядом відомих марок вітчизняних та європейських дезінфікуючих засобів зловмисники збували на території нашої держави через аптечні мережі, у тому числі комунальні, та інтернет-магазини.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями виробництва фальсифікату у Житомирі та на Київщині правоохоронці виявили майже 70 тисяч літрів спиртовмісної речовини "етанол", приблизно 10,5 тисячі літрів готової фальсифікованої продукції, хімічні сполуки, порожню тару, наклейки торгових марок виробників та обладнання для виготовлення контрафактних дезінфікуючих засобів. Виявлено також бухгалтерські документи, печатки 84 суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності та кліше підписів їх керівників. Вилучені зразки продукції надіслано на експертизу.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності. Додатково перевіряється механізм збуту неякісного антисептичного засобу до аптечних закладів, особливо з огляду на ажіотаж, пов'язаний із загрозою поширення коронавірусної інфекції.

Документування оборудки здійснювали співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно зі Слідчим управлінням ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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