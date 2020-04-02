СБУ расследует возможное замалчивание случаев коронавируса клиникой Пальчевского

Служба безопасности Украины расследует сокрытие от соответствующих государственных органов информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц со стороны частной клиники "Евролаб" бизнесмена Андрея Пальчевского

Об этом в указано в сообщении на странице СБУ в Facebook, передает "ДС".

Правоохранители отмечают, что первого апреля 2020 года на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информацию.

В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве. Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.

"Служба безопасности Украины подчеркивает - мы и в дальнейшем будем уделять особое внимание любым нарушением закона, связанные с распространением коронавируса в Украине. Сегодня это, действительно, вопрос национальной безопасности. Также мы считаем недопустимым, когда отдельные лица, своими действиями поставили под угрозу здоровье и жизнь многих людей, пытаются уйти от ответственности, переводя ситуацию в политическую плоскость", - указано в сообщении СБУ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что клиника Eurolab могла скрыть от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирусную инфекцию пациентов, которые вернулись из Куршевеля.