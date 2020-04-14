СБУ у Києві затримала шахрая, який видавав себе за "чиновника Кабміну" та торгував посадами в органах влади

Правоохоронці викрили у Києві шахрая, який пропонував за гроші працевлаштування до органів державної влади.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Видаючи себе за співробітника Кабінету міністрів, зловмисник пропонував своє сприяння у призначенні на високі посади кандидатам з Полтавської і Харківської областей.

Вартість пропонованих ним послуг становила $10-30 тисяч.

Зокрема, СБУ задокументувала факт отримання фігурантом $25 тисяч за призначення на посаду заступника голови Аграрного фонду, після чого його було затримано.

Під час обшуку у зловмисника вилучили також перепустки для автомобілів на територію Верховної Ради і Кабміну, справжність яких зараз перевіряється.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (від 5 до 12 років).

Фото: СБУ