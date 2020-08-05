Серед постраждалих у результаті вибуху в Бейруті 48 співробітників ООН

Під час вибуху в порту Бейрута постраждали 48 співробітників ООН, повідомив заступник офіційного представника генсека організації Фархан Хак, передає телеканал Al Jazeera в Twitter.

"В результаті вибуху в Бейруті отримали поранення 48 співробітників ООН і 27 членів їх сімей", - повідомив Хак.

Згідно з останніми даними МОЗ Лівану, під час вибуху постраждали понад 4 тис. осіб, щонайменше 78 людей загинули.

Вибух у порту Бейрута стався у вівторок, 4 серпня. В результаті пошкодження отримала половина будівель адміністративної частини міста. Серед постраждалих будівля російського посольства, співробітниця дипмісії поранилася через уламки скла.

Верховна рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання оголосила місто зоною лиха і рекомендувала уряду ввести в столиці надзвичайний стан на два тижні. За попередньою версією Служби національної безпеки країни, причиною вибуху стали вибухонебезпечні матеріали, які зберігалися на складі в порту. За матеріалами Інтерфакс-укрфїна.