Смертельна ДТП у центрі Києва: водій каже, що знепритомнів (відео)

Водій, який в'їхав у зупинку громадського транспорту на Майдані Незалежності, внаслідок чого загинуло двоє людей, розповів, що втратив свідомість.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбуці.

"Сам водій після затримання дав показання, що він втратив свідомість і втратив контроль над управлінням автомобіля", - зазначив Геращенко.

За його словами, у водія відбирають проби крові та сечі. Однак, за попередніми даними, водій був тверезий.

Геращенко нагадав, що керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу, заборонено.

Як повідомлялося, смертельна ДТП на Майдані Незалежності сталася у п'ятницю, 30 жовтня, близько 16-ї години.