Вопреки прогнозам синоптиков об аномальных снегопадах и рекордных морозах, зима до Украины пока так и не дошла. В воскресенье похолодает, но всего на пару градусов. Не будет по-весеннему тепло, как в субботу, но и до зимнего холода далеко.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Снег, и дождь ожидаются 12 января, но не в Украине", - написала она.

По словам Диденко, благодаря влиянию антициклона, центр которого в воскресенье расположится над Румынией, будет преобладать сухая с солнечными прояснениями погода.

"Температура воздуха, по сравнению с сегодняшней уже просто настоящей весенней погодой, снизится. Похолодает днем до 1 мороза - 3 тепла, на юге ожидается до +6 градусов", - предупредила синоптик.

Однако погода будет достаточно некомфортной из-за порывистого западного ветра, поэтому холодные ощущения в воскресенье усилятся.

В Киеве 12 января будет сухо, ветрено и похолодает до +2 градусов днем.