Співробітницю посольства США знайшли в Києві без свідомості з травмою голови - ЗМІ

У Києві на вулиці виявили непритомну співробітницю посольства США Санвер Нікаело з травмою голови.

Вона померла в лікарні, повідомило видання Цензор.НЕТ з посиланням на правоохоронні органи.

Її виявили близько полудня в Шевченківському районі столиці. Пізніше стало відомо, що це співробітниця посольства США. Жінку госпіталізували в лікарню, але зусилля лікарів були марними, від отриманих травм вона померла.