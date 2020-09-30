Співробітницю посольства США знайшли в Києві без свідомості з травмою голови - ЗМІ
2020-09-30 17:42
У Києві на вулиці виявили непритомну співробітницю посольства США Санвер Нікаело з травмою голови.
Вона померла в лікарні, повідомило видання Цензор.НЕТ з посиланням на правоохоронні органи.
Її виявили близько полудня в Шевченківському районі столиці. Пізніше стало відомо, що це співробітниця посольства США. Жінку госпіталізували в лікарню, але зусилля лікарів були марними, від отриманих травм вона померла.