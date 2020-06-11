Такого у нас ще не було. В Україні за добу - новий антирекорд захворюваності на COVID-19

За останню добу в Україні зафіксовано найбільшу від початку епідемії кількість нових випадків коронавірусної хвороби - 689. Помер 21 хворий. Госпіталізовано 134 особи, одужало 372. Київ і Київська область опинилися на другому й третьому місцях у добовому антирейтингу захворюваності: у столиці - 91 випадок, на Київщині - 54. Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Такого антирекорду у нас ще не було. Вже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість випадків коронавірусної хвороби. Подивіться на вулиці, на те, що відбувається навколо вас: ми всі вийшли з карантину, ми всі вирішили, що його вже не існує, що такої загрози, як COVID-19, немає. Погляньте на цифри, які ми щодня фіксуємо - не тільки щодо захворюваності, подивіться на кількість летальних випадків: учора 23 людини, сьогодні 21", - сказав очільник МОЗ.

"У цій ситуації, коли у нас є таке підвищення кількості хворих, ми будемо пропонувати проведення певних заходів заради здоров'я українців, заради вашого здоров'я, заради життя вашого і ваших близьких", - зазначив він.

За словами міністра, протягом доби в країні було проведено 18692 тестування на коронавірус, із них 10569 - методом ПЛР і 8123 - методом ІФА.

Загалом за період епідемії захворіло 29070 осіб, 13141 хворий одужав, 854 померли. На Київщині загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 - 1919, вилікувалося 616 осіб, у т. ч. за добу - 21.