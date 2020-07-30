Трагедія на Чернігівщині: молодик у компанії підірвав гранату

Трагічна звістка з Бобровицького району. Близько години тому на 103 надійшов виклик із села Новий Биків Бобровицького району.

За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинуло троє людей, одна людина госпіталізована.

На місці працюють слідчі Національної поліції.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. За матеріалами cheline.com.ua