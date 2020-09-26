Трагедія: на Харківщині розбився військовий літак із курсантами

Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.

Голава Харківської ОДА Кучер з місця події зазначає, на борту було 28 осіб, з них 7 офіцерів та 21 курсант. З них 22 людини загинуло, 2 вижили (1 в критичному стані), доля чотирьох невідома. Пізніше уточнили, що на борту літака АН-26 перебувало 27 людей. Одного курсанта не допустили до польоту, він не полетів у небо.

Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України. За попередньою інформацією, незадовго до падіння літака Ан-26 Повітряних сил ЗС України під Чугуєвом Харківської області, пілот повідомив про відмову одного двигуна.

За даними ДСНС, поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України, з подальшим загоранням. О 21:55 пожежу літака ліквідовано.

За дорученням президента Володимира Зеленського створили Державну комісію під головуванням віцепрем'єр-міністра Олега Уруського для з'ясування обставин падіння літака на Харківщині та надання всієї необхідної допомоги постраждалим.

Державне бюро розслідувань звертається до громадян, які стали свідками авіакатастрофи в Чугуєві. "Просимо осіб, які мають фото, відео із відеореєстраторів та мобільних телефонів із місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ та номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227" - повідомляє Українська правда.