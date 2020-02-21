У берегов Нигерии пираты похитили 10 моряков, в том числе украинца

У берегов Нигерии пираты захватили судно и 10 членов экипажа, среди которых граждане Грузии, Филиппин и Украины. Об этом сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2".

Вооруженные пираты вчера, 20 февраля, напали на танкер "Alpine Penelop", который шел под флагом Либерии, возле нигерийского порта Лагос. На борту находилось 24 члена экипажа.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что среди 10 человек, похищенных пиратами, есть украинец. Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН сообщил , что похищенных увезли в неизвестном направлении. Компания-судовладелец создала оперативную группу для освобождения членов экипажа.

По словам дипломата, корабль принадлежит греческой компании "Goldenport Shipmanagement LTD. В настоящее время посольство Украины в Греции поддерживает связь с судовладельцем. Также о произошедшем были проинформированы родные похищенного украинца.

Погорельцев добавил, что переговорами с пиратами будут заниматься специалисты, которые уже установили контакт с похитителями. Дело находится на контроле украинского дипучреждения.

Между тем в Грузии сообщают, что среди похищенных - четверо грузинских моряков.

Напомним, в августе прошлого года нигерийские пираты захватили судно с гражданами Китая и гражданами Украины возле берегов Камеруна. По материалам InfoResist.