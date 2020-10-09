У Бейруті знову стався потужний вибух

У столиці Лівану знову стався сильний вибух з пожежею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Star.

Інцидент стався у міському районі Тавик-Джиде. За словами місцевих мешканців, вони відчули ударну хвилю.

Як зазначається, в районі Тавик-Джиде вибухнув резервуар для газу біля пекарні, однак офіційно ця інформація наразі не підтверджена. На місці вибуху працюють військові та служби екстреної допомоги.

Інформації про жертви або постраждалих наразі немає.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без даху над головою. Кількість загиблих унаслідок вибухів у порту Бейрута становить понад 220 осіб. Губернатор міста заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Україна направила Лівану гуманітарну допомогу, виділивши з резервного фонду 8,4 мільйона гривень.