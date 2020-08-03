У центрі Києва чоловік погрожує підірвати відділення банку

У відділення АТ "Універсал Банк" зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію. Наразі поліція веде переговори з чоловіком.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

У приміщенні банку залишився керівник відділення за власним бажанням. Всі інші працівники покинули будівлю. Введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім".

"Прохання до громадян та гостей міста змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул.

Володимирської", - написав Геращенко.

В цьому районі знаходиться бізнес-центр "Леонардо". За матеріалами РБК-Україна.