У центрі Києва вбили 30-річного чоловіка

У центрі Києва 8 грудня близько 20.00 між двома чоловіками виник конфлікт, який призвів до вбивства.

У розпал сварки один з її учасників вдарив опонента ножем в живіт.

Поранений 30-річний потерпілий помер на місці.

Столична поліція встановила особи учасників конфлікту, проводяться першочергові слідчі дії.

Шевченківське управління поліції відкрило провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ - Умисне вбивство.

Нещодавно у Києві двоє зловмисників вбили 65-річного музиканта, щоб заволодіти двома його квартирами, коштами та іншим майном.

Вони потрапили до його квартири під приводом навчання гри на музичних інструментах. За матеріалами ICTV Факти.